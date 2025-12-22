CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LEGRAND-Anteile bei 51,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,387 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 2 437,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 125,75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +143,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 32,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at