CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LEGRAND-Anteile bei 51,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,387 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 2 437,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 125,75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +143,80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 32,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
