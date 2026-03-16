CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LEGRAND-Investment gewesen.

Am 16.03.2016 wurde die LEGRAND-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,22 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,074 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LEGRAND-Papiers auf 136,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 283,83 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 183,83 Prozent vermehrt.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 35,80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at