CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEGRAND-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen LEGRAND-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit LEGRAND-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 108,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,924 LEGRAND-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 140,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 152,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40,51 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von LEGRAND betrug jüngst 39,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at