CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Michelin SA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Michelin SA-Papier an diesem Tag bei 21,96 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Michelin SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,554 Michelin SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Michelin SA-Aktie auf 34,87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,79 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,79 Prozent gesteigert.

Michelin SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,98 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at