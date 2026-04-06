CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Michelin SA-Aktien gewesen.

Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Michelin SA-Anteile bei 28,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,575 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (29,69 EUR), wäre die Investition nun 1 056,21 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,62 Prozent angewachsen.

Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at