CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Michelin SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Michelin SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Michelin SA-Anteile an diesem Tag 29,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,419 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,71 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,25 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,25 Prozent.

Der Michelin SA-Wert an der Börse wurde auf 22,72 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at