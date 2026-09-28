Michelin Aktie

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WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

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Michelin SA-Investition 28.09.2026 10:03:45

CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Michelin SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Michelin SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Michelin SA-Aktie an diesem Tag 32,86 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Michelin SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 304,298 Michelin SA-Aktien. Die gehaltenen Michelin SA-Aktien wären am 25.09.2026 10 285,28 EUR wert, da der Schlussstand 33,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,85 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 22,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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