CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Michelin SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug an diesem Tag 22,54 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 443,656 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.03.2026 12 622,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,45 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 26,22 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich zuletzt auf 19,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at