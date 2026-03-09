CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Michelin SA gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,400 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.03.2026 105,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,03 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 5,51 Prozent gleich.

Am Markt war Michelin SA jüngst 21,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at