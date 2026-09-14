Michelin Aktie

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WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

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Michelin SA-Investment 14.09.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Michelin SA gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Michelin SA-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 31,46 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investierten, hätten nun 3,179 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,36 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 11.09.2026 auf 33,46 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,36 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA bezifferte sich zuletzt auf 22,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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