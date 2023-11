CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Michelin SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Michelin SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 374,813 Michelin SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 28,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 674,66 EUR wert. Mit einer Performance von +6,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Michelin SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at