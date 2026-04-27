CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Michelin SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 31,38 EUR. Bei einem Michelin SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,867 Michelin SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 31,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 017,85 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,78 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 21,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at