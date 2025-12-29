Michelin Aktie
CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Michelin SA-Anteile bei 22,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,504 Michelin SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 125,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,84 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 19,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
