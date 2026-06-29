Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Profitable Michelin SA-Investition?
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29.06.2026 10:03:53
CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,83 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,272 Michelin SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,81 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 260,16 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,02 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 23,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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