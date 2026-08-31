Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Frühe Anlage
|
31.08.2026 10:03:47
CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Aktie betrug an diesem Tag 34,26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,186 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 34,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 015,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,51 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Michelin SA eine Marktkapitalisierung von 23,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Michelin SA
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