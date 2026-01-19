CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 371,747 Michelin SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 30,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 178,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,78 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Michelin SA betrug jüngst 20,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at