CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Michelin SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Michelin SA-Aktie bei 29,48 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,393 Michelin SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,98 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Anteils am 13.02.2026 auf 34,48 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,98 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich zuletzt auf 23,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at