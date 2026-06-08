Michelin Aktie

Michelin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45

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Performance im Blick 08.06.2026 10:04:23

CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Michelin SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Michelin SA-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Michelin SA-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Michelin SA-Anteile an diesem Tag bei 32,89 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,407 Anteilen. Die gehaltenen Michelin SA-Anteile wären am 05.06.2026 969,37 EUR wert, da der Schlussstand 31,88 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,06 Prozent verringert.

Michelin SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,92 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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