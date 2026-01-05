CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Michelin SA von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Michelin SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,193 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Michelin SA-Aktie auf 28,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,51 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,49 Prozent.

Michelin SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,71 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at