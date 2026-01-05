Michelin Aktie
WKN DE: A3DL84 / ISIN: FR001400AJ45
|Langfristige Performance
|
05.01.2026 10:03:53
CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Michelin SA von vor einem Jahr angefallen
Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,193 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Michelin SA-Aktie auf 28,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,51 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,49 Prozent.
Michelin SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,71 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!