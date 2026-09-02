Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Performance
|
02.09.2026 10:03:27
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Orange-Aktie an diesem Tag bei 13,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 72,993 Orange-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 132,12 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 01.09.2026 auf 15,51 EUR belief. Damit wäre die Investition 13,21 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Orange eine Marktkapitalisierung von 40,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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