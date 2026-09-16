CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Orange-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Orange-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,042 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 15,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,99 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Orange bezifferte sich zuletzt auf 41,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at