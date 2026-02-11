Orange Aktie

Orange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Orange-Investmentbeispiel 11.02.2026 10:04:06

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orange-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Orange-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Orange-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 028,807 Orange-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 16,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 934,16 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 69,34 Prozent vermehrt.

Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 44,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)

mehr Nachrichten