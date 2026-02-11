Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Orange-Investmentbeispiel
|
11.02.2026 10:04:06
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Orange-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Orange-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 028,807 Orange-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 16,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 934,16 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 69,34 Prozent vermehrt.
Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 44,13 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
|
04.02.26
|CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.01.26
|CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orange von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
14.01.26
|CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.01.26