CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orange-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Orange-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,72 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Orange-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 028,807 Orange-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 16,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 934,16 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 69,34 Prozent vermehrt.

Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 44,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at