Rentable Orange-Investition? 28.01.2026 10:04:00

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr abgeworfen

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Orange-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Orange-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,43 EUR wert. Bei einem Orange-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,592 Orange-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 15,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,49 Prozent erhöht.

Orange war somit zuletzt am Markt 40,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Orange S.A. (ex France Télécom) 15,54 -0,26% Orange S.A. (ex France Télécom)

