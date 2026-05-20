Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Rentabler Orange-Einstieg?
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20.05.2026 10:04:25
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Orange-Papier statt. Der Schlusskurs der Orange-Anteile betrug an diesem Tag 13,28 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 75,301 Orange-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 1 411,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,74 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,11 Prozent.
Orange wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,85 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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