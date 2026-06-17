Orange Aktie

Orange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

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Lukrative Orange-Investition? 17.06.2026 10:04:19

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingefahren

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Orange eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Orange-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,75 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Orange-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 784,621 Orange-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Orange-Papiers auf 17,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 734,80 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 37,35 Prozent.

Jüngst verzeichnete Orange eine Marktkapitalisierung von 46,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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