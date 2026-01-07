CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Orange-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Orange-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Orange-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,89 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,110 Orange-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 14,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,23 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 45,23 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Orange belief sich jüngst auf 37,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at