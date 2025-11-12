Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Frühe Investition
|
12.11.2025 10:03:49
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Orange-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,68 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 033,271 Orange-Papiere. Die gehaltenen Orange-Anteile wären am 11.11.2025 14 631,12 EUR wert, da der Schlussstand 14,16 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,31 Prozent zugenommen.
Am Markt war Orange jüngst 37,61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com