CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Orange-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Orange-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,68 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 033,271 Orange-Papiere. Die gehaltenen Orange-Anteile wären am 11.11.2025 14 631,12 EUR wert, da der Schlussstand 14,16 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,31 Prozent zugenommen.

Am Markt war Orange jüngst 37,61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

