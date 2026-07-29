Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Lukrativer Orange-Einstieg?
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29.07.2026 10:03:44
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Orange-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 073,768 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 17,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 441,96 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84,42 Prozent.
Am Markt war Orange jüngst 43,64 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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