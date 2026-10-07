Orange Aktie

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WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308

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Rentable Orange-Investition? 07.10.2026 10:03:42

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Orange-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Orange-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,22 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Orange-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,567 Orange-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,39 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 06.10.2026 auf 14,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Orange eine Marktkapitalisierung von 37,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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