CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orange-Aktien verdienen können.

Am 09.09.2025 wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Orange-Anteile bei 13,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, hätte er nun 731,529 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Orange-Aktien wären am 08.09.2026 11 243,60 EUR wert, da der Schlussstand 15,37 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,44 Prozent erhöht.

Am Markt war Orange jüngst 40,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at