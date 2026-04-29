CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orange von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orange gewesen.

Am 29.04.2023 wurde die Orange-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,82 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Orange-Aktie investiert hat, hat nun 84,631 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 17,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 482,31 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 48,23 Prozent vermehrt.

Orange war somit zuletzt am Markt 46,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at