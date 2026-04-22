CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Orange-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.04.2025 wurden Orange-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,75 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,843 Orange-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 138,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,65 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,39 Prozent.

Der Marktwert von Orange betrug jüngst 47,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at