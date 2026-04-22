Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Langfristige Anlage
|
22.04.2026 10:03:49
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.04.2025 wurden Orange-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,75 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,843 Orange-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 138,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,65 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,39 Prozent.
Der Marktwert von Orange betrug jüngst 47,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orange S.A. (ex France Télécom)
|17,79
|1,63%