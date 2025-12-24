Orange Aktie

Orange-Anlage unter der Lupe 24.12.2025 10:03:46

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orange-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Orange-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Orange-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,36 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 651,254 Orange-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 14,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 150,11 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,50 Prozent weniger wert.

Der Orange-Wert an der Börse wurde auf 37,02 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

