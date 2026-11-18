Orange Aktie
WKN: 906849 / ISIN: FR0000133308
|Profitable Orange-Investition?
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18.11.2026 10:03:19
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orange von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,78 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,225 Orange-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 15,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,92 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,92 Prozent zugenommen.
Orange markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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