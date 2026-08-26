Pernod Ricard Aktie

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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Langfristige Performance 26.08.2026 10:03:29

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde die Pernod Ricard-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Pernod Ricard-Anteile bei 176,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Pernod Ricard-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,653 Pernod Ricard-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 67,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 379,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 62,01 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Pernod Ricard zuletzt 17,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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