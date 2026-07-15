Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Frühes Investment 15.07.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Pernod Ricard-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Pernod Ricard-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 93,24 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,725 Pernod Ricard-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.07.2026 680,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,48 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 16,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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