CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pernod Ricard-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83,52 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 119,732 Pernod Ricard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 172,89 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Anteils am 03.11.2026 auf 68,26 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 17,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at