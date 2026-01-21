CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren verloren

Am 21.01.2016 wurde das Pernod Ricard-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 100,25 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Pernod Ricard-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,998 Pernod Ricard-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 74,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,96 EUR wert. Mit einer Performance von -26,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Pernod Ricard betrug jüngst 18,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at