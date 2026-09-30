CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Pernod Ricard-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 105,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,949 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 56,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 43,05 Prozent vermindert.

Pernod Ricard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at