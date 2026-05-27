CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 210,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Pernod Ricard-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,476 Pernod Ricard-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 30,52 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Anteils am 26.05.2026 auf 64,18 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 30,52 EUR, was einer negativen Performance von 69,48 Prozent entspricht.

Insgesamt war Pernod Ricard zuletzt 16,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at