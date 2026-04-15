Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Pernod Ricard-Investition
|
15.04.2026 10:04:18
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren eingebracht
Das Pernod Ricard-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Anteile betrug an diesem Tag 100,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,000 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (66,68 EUR), wäre die Investition nun 66,65 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 66,65 EUR, was einer negativen Performance von 33,35 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Pernod Ricard eine Marktkapitalisierung von 16,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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