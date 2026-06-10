CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie betrug an diesem Tag 94,90 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 105,374 Pernod Ricard-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 678,61 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,21 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Pernod Ricard zuletzt 15,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at