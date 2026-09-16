Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Pernod Ricard-Investition im Blick 16.09.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Pernod Ricard-Aktie bei 171,90 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,817 Pernod Ricard-Aktien. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 15.09.2026 353,46 EUR wert, da der Schlussstand 60,76 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,65 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Pernod Ricard betrug jüngst 15,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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