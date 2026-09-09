Pernod Ricard Aktie

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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Rentables Pernod Ricard-Investment? 09.09.2026 10:03:55

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Pernod Ricard-Aktie an diesem Tag 94,36 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,060 Pernod Ricard-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie auf 60,72 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35,65 Prozent.

Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 15,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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