Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Performance unter der Lupe
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23.09.2026 10:03:49
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 191,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 52,219 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 166,58 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Papiers am 22.09.2026 auf 60,64 EUR belief. Damit wäre die Investition um 68,33 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Pernod Ricard eine Börsenbewertung in Höhe von 15,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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