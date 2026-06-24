Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Langfristige Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Pernod Ricard-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Pernod Ricard-Anteile bei 196,75 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,083 Pernod Ricard-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Pernod Ricard-Papiere wären am 23.06.2026 327,73 EUR wert, da der Schlussstand 64,48 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 67,23 Prozent vermindert.
Am Markt war Pernod Ricard jüngst 15,98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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