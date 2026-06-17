Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Lohnende Pernod Ricard-Investition?
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17.06.2026 10:04:19
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Pernod Ricard-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,50 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,130 Pernod Ricard-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,64 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 16.06.2026 auf 63,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,36 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 15,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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