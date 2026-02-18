CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde das Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Pernod Ricard-Aktie an diesem Tag bei 96,61 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,351 Pernod Ricard-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 877,34 EUR, da sich der Wert eines Pernod Ricard-Anteils am 17.02.2026 auf 84,76 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 12,27 Prozent verkleinert.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at