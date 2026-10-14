Pernod Ricard Aktie

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WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Pernod Ricard-Investmentbeispiel 14.10.2026 10:05:04

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Pernod Ricard-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Pernod Ricard-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 157,10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investierten, hätten nun 63,654 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 4 170,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,29 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 15,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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