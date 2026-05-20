Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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Lukrative Pernod Ricard-Anlage? 20.05.2026 10:04:25

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Pernod Ricard-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Pernod Ricard-Anteile bei 95,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 105,263 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.05.2026 6 652,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,20 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 33,47 Prozent.

Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich jüngst auf 15,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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